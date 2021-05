A série 'This Is Us' chegará ao fim na sexta temporada, noticia o The Hollywood Reporter. Fontes revelaram à publicação que o anúncio oficial será feito esta sexta-feira, dia 14 de maio.

Segundo a publicação, o fim da trama criada por Dan Fogelman, que apaixonou milhões de fãs em todo o mundo, não é propriamente uma surpresa.

Quando em maio de 2019 a NBC renovou a história para mais três temporadas, fontes revelaram na altura a este meio de comunicação que a temporada número 6 provavelmente seria a última.

Os representantes da NBC foram contactados de forma a comentar o assunto, mas declinaram o pedido.

Note-se que a história é atualmente protagonizada pelos atores Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia e Mandy Moore que compõem a tão apaixonante família Pearson.

