Jesse Williams vai deixar de fazer parte do elenco da série 'Anatomia de Grey' ao qual pertenceu durante 11 anos. Foi o próprio ator de 40 quem confirmou a notícia, dando conta de que a sua personagem - o Dr. Jackson Avery -, ir-se-á 'reformar' do Seattle Grace Hospital num episódio intitulado 'Look Up Child'.

"Ficarei para sempre grato pelas inúmeras oportunidade que me foram dadas pela Shonda [Rhimes], pelo ambiente de trabalho, pelos colegas, pela nossa equipa incrível", informou num comunicado ao E! News.

"Enquanto ator, realizador e pessoa, tive a tremenda sorte de aprender tanto com todos e agradeço aos nossos maravilhosos fãs, que trazem tanta energia e gratidão aos mundos que partilhamos", continuou.

"A experiência e a dura criação de quase 300 horas de televisão líder a nível mundial é um presente que irei sempre guardar. Estou imensamente orgulhoso do nosso trabalho, do nosso impacto e de seguir em frente com tantas ferramentas, oportunidades, aliados e queridos amigos", completou.

