Jennifer Lopez esteve sozinha na antestreia do seu novo filme, 'Atlas', na segunda-feira, dia 20 de maio, na Califórnia. O marido, Ben Affleck, não esteve presente no evento e a People revela que o motivo prendeu-se ao trabalho.

Ben Affleck estava ocupado com o seu novo projeto, uma vez que esteve a filmar 'The Accountant 2' enquanto Jennifer Lopez caminhava pela passadeira vermelha do evento.

A revista relata que o ator foi fotografado no set do filme em Los Angeles precisamente no dia 20 de maio. E as imagens já chegaram às redes sociais.

De recordar que há especulações de uma crise no casamento de Jennifer e Ben. No entanto, a cantora foi vista com a aliança.