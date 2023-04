Como o Fama ao Minuto já tinha avançado esta quinta-feira, Pedro Mafama esteve n'O Preço Certo', da RTP. No entanto, não foi ao famoso programa de Fernando Mendes apenas para uma simples atuação.

O cantor lançou um novo tema, intitulado 'Preço Certo', e o videoclipe foi gravado precisamente no programa de sucesso e com a habitual e animada plateia.

Inicialmente, Pedro Mafama age como se fosse um concorrente do concurso, mas depois tudo se revela e a atuação acaba como o vídeo oficial da nova música com o mesmo nome do programa.

Na página oficial d'O Preço Certo' no Instagram foram destacadas algumas imagens deste momento. "'O Preço Certo' preparou um momento muito especial com o talentoso Pedro Mafama. O 'espetáculo' [palavra dita muitas vezes por Fernando Mendes de uma forma entusiasta] está sempre a fazer história e hoje voltamos a fazê-lo", escreveram.

Também o apresentador Fernando Mendes destacou este momento na sua página de Instagram:

Veja o resultado final do videoclipe:

Entretanto, em comunicado, o artista manifestou-se sobre este novo tema. "Esta música é uma celebração, e ter a vida que tenho neste momento e estar feliz ao lado de quem gosto é como ganhar a montra final do 'Preço Certo'", disse.