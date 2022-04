No último fim de semana, Meghan Markle viajou até aos Países Baixos, juntamente com o príncipe Harry, para assistir aos Invictus Games e aproveitou para participar num evento privado da embaixada britânica em Haia.

A duquesa juntou-se a algumas crianças e apelou à solidariedade para com a Ucrânia ao pintar a bandeira do país e acrescentar a palavra 'paz'. Contudo, a atividade deu que falar por um aparente lapso.

Meghan pintou a bandeira ao contrário, o que gerou críticas nas redes sociais, mas, como nota a revista Hello, no protocolo militar, sempre que uma bandeira aparece ao contrário significa que o povo dessa nação enfrenta um período de perigo e vulnerabilidade.

Este 'erro' de Meghan foi, na verdade, um discreto apelo de solidariedade para com os ucranianos, que desde fevereiro sofrem com as invasões russas no seu país.

