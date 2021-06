Romelu Lukaku, do Inter de Milão, é a estrela da mais recente edição da L'Uomo Vogue Itália.

O jogador afirma ter vivido "uma experiência incrível" como modelo da famosa publicação e é com orgulho que partilha na sua conta oficial de Instagram o resultado final da produção.

Aos 28 anos, o jogador apresenta-se em grande forma ao posar apenas de roupão, cuecas e chinelos.

Romelu Lukaku, recorde-se, é no próximo domingo um dos adversários da Seleção Nacional. O atleta entra em campo com as cores da Bélgica para em Sevilha jogar os oitavos de final do Euro'2020.

