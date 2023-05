"Até um dia meu querido Carlos". Esta foi uma das frases escritas por Noémia Costa numa bonita homenagem feita ao maestro Carlos Ançã, que morreu esta sexta-feira, dia 12 de maio, aos 56 anos.

A atriz fez questão de recordar alguns dos pontos altos da carreira do amigo numa publicação que deixou no Instagram.

Já no final, falou da sua experiência com o músico: "Conheci-te no Amália, depois fomos sempre nos cruzando na vida. Adoramos Deus, que te chamou para casa. Até um dia meu querido Carlos".

