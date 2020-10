Cristina Ferreira ficou com uma pequena 'inveja' ao ver os novos ténis do amigo Ruben Rua... ou não fizessem estes parte de uma nova coleação de luxo da marca Adidas que resulta de uma parceria com a Prada.

Porém, a apresentadora não precisou de esperar muito para ter uns iguais. Na chegada a casa, Cristina foi surpreendida com uma oferta especial da marca: uns ténis iguais aos de Ruben Rua.

"São lindíssimos", diz a apresentadora ao partilhar com os seguidores esta sua nova paixão.

O modelo em questão chama-se Prada Superstar e está à venda pelo valor de 460 euros.

