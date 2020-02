O ano começou com a notícia de que Harry e Meghan Markle se iam mudar definitivamente para o Canadá depois de uma temporada afastados do Reino Unido. Os duques de Sussex comunicaram a sua vontade em "dar um passo atrás enquanto membros sénior" da realeza para se tornarem "independentes financeiramente".

Consta agora que, apesar de toda a polémica gerada e com os cortes nas regalias e títulos, o casal não podia estar mais satisfeito com a decisão e não tem intenções de voltar a viver no Reino Unido, ainda que a ideia inicial fosse dividir o seu tempo entre os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

O Daily Mail avança agora que Harry e Meghan despediram 15 pessoas do seu staff e fecharam o escritório no Palácio de Buckingham.

Informações que sustentam a ideia de que o casal pretende permanecer a longo prazo no continente americano, fazendo visitas esporádicas à família real.

