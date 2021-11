Aurea voltou a mudar de visual. A cantora, de 34 anos, disse 'adeus' ao cabelo comprido e adotou um novo penteado.

Aurea tem agora o cabelo visivelmente mais curto, mantendo os fios louros que são já a sua imagem de marca.

"Mais um dia de mudanças", declara a mentora de 'The Voice Portugal' ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o resultado final desta mudança.

