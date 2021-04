Adele tem estado longe das câmaras, mas na madrugada de segunda-feira não faltou à after party dos Óscares. Como seria de esperar, a cantora acabou por estar no centro das atenções, tendo sido depois partilhadas nas redes sociais várias imagens suas no evento.

A artista foi vista a cantar e a dançar com alguns amigos na festa que acontece depois da cerimónia de entrega de prémios, e estava deslumbrante.

Veja nas publicações abaixo algumas das imagens de Adele a divertir-se na after party dos Óscares.

Leia Também: Drake não faltou à after party dos Óscares. Imagens chegam à Internet