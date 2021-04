Drake foi uma das grandes estrelas do mundo da música a marcar presença na after party dos Óscares, que decorreu na madrugada de segunda-feira.

O rapper juntou-se à festa que acontece sempre depois da cerimónia de entrega de prémios, e as imagens do artista no evento já chegaram à Internet.

Os responsáveis pelo bar, The Curly Bartender, partilharam um vídeo no Instagram onde mostram Drake junto de muitos outros convidados, entre eles o também rapper J.I.D.. Veja abaixo: