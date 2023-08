Adele revelou que desmaiou nos bastidores da sua residência em Las Vegas depois de sofrer uma dor ciática.

"Vou-me sentar e descansar a minha ciática", disse a artista, de 35 anos, durante um concerto no passado fim de semana, noticia o The Sun.

"Tiveram de me tirar do chão", informou ainda Adele, enquanto conversava com o público acerca do sucedido.

Durante um concerto que aconteceu no passado sábado, a artista terá igualmente chamado à atenção um segurança por ter "chateado" um dos fãs.

"O que é que se está a passar com esse jovem fã aí?", questionou a cantora do palco. "Porque é que estão a chateá-lo? Podem deixá-lo em paz, por favor?", pediu.

Leia Também: Adele revela sexo do bebé de um casal que assistia ao seu concerto