Adele teve recentemente uma proposta inesperada durante um concerto. Enquanto atuava em Las Vegas, numa apresentação mais intimista, um casal pediu à cantora que fosse ela a revelar o sexo do bebé que irão ter.

Os dois seguravam um cartaz onde se podia ler "Adele, podes fazer a revelação do sexo [do bebé]?", um pedido ao qual a artista acedeu.

Durante o concerto, o casal foi chamado ao palco e Adele leu a carta do médico onde estava o sexo do bebé que esperam, que será um menino.

O vídeo do momento foi mais tarde publicado no TikTok e no Instagram.

