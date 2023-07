Está na hora do público parar de atirar objetos para o palco, defendeu Adele.

Durante um dos seus espetáculos em Las Vegas, a cantora lembrou os incidentes que aconteceram com Bebe Rexha, Ava Max e Kelsea Ballerini recentemente.

"Têm reparado em como as pessoas estão a esquecer-se das regras de boa educação num concerto? As pessoas estão a atirar com merd** para o palco. Têm visto isso?", começou por questionar a artista, de 35 anos.

"Eu desafio-vos a atirarem-me alguma coisa. Eu mato-vos", disse, já em tom de brincadeira.

"Estas pessoas perderam a cabeça. Conseguem imaginar?", questionou ainda, visivelmente indignada.

Vale notar que no caso de Ballerini esta levou com uma pulseira na cara, deixando-a magoada.

