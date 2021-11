A canção 'To Be Loved', no novo álbum de Adele, '30', está a ser comparada a 'Eu Te Amo', de Chico Buarque. Nas redes sociais, o assunto começou a gerar burburinho e houve mesmo quem considerasse plágio.

Contudo, o empresário do artista brasileiro não tardou em colocar fim às especulações, afirmando que o tema da britânica não é uma cópia da canção lançada em 1980, noticia o jornal O Globo.

Trata-se, apenas, de uma semelhança, tal como alguns internautas defendem.

"O [tema] do Chico é uma sequência de acordes com movimento similar, mas em diferentes harmonias, enquanto que a da Adele é simplesmente uma escala descendente no padrão 2-3 1-2 7-1 6-7 e por aí vai. São formas musicais SIMPLES e consideravelmente distintas", lê-se numa publicação no Twitter.

