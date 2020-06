O ambiente em casa de Adele foi animado durante o fim de semana. A cantora surpreendeu os fãs com duas fotografias raras, tendo mostrado um pouco da sua vida pessoal, em casa.

Numa das imagens a cantora aparece com um look descontraído e noutra surge com o vestido que usou no palco do Glastonbury Festival, em 2016, enquanto recordava o referido concerto. "Depois de cinco sidras", escreveu na legenda das imagens.

Fotografias que mais uma vez destacaram a boa forma física da artista, de 32 anos, mas as surpresas não ficaram por aqui.

Como destaca a imprensa internacional, a publicação contou com um comentário do rapper Skepta, alegado novo affair de Adele.

"Finalmente consegui a tua senha do Instagram lol", disse Skepta na caixa de comentários dando a entender que tinha sido o próprio a partilhar as imagens de Adele.

Comentário que não passou despercebido aos olhos dos fãs mais atentos, muito menos à imprensa internacional.

De acordo com o Daily Mail, a alegada relação com Skepta terá começado no ano passado, depois do fim do casamento de Adele com Simon Konecki.

Recorde-se que a cantora e Simon separaram-se em abril de 2019, após terem estado juntos durante sete anos. O ex-casal tem um filho em comum, Angelo Adkins, de sete anos.

Recorde ainda a atuação de Adele no Glastonbury Festival, em 2016:

