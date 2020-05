A cantora tem contribuído com dicas importantes para adaptação do casal e do pequeno Archie.

Ao que parece, Adele é uma das celebridades que está a ajudar Meghan Markle e o príncipe Harry no processo de adaptação do casal à nova vida nos Estados Unidos. De acordo com a publicação Daily Mirror, a artista, que é amiga de longa data do príncipe, vive muito perto da casa alugada por Meghan e Harry em Los Angeles. "A Adele mora a apenas cinco minutos dos dois e eles estão a trocar informações sobre a região", contou uma fonte à publicação. Com a cantora como vizinha, o príncipe e a antiga atriz aproveitaram para lhe pedir algumas dicas sobre quais os locais mais discretos que podem frequentar e onde conseguem não ser incomodados pelos paparazzi. Adele terá ainda ajudado com informações importantes sobre qual a melhor creche para o casal colocar o filho de ambos, o pequeno Archie.