Adele e Harry Styles recusaram atuar nas comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, que aconteceram no início do mês.

"Disseram que não podiam. Questões de agenda, foi o que deram como desculpa. Causou muita surpresa, em particular porque ela [Adele] foi distinguida com uma ordem de mérito da coroa. Afinal, quantas oportunidades se tem para atuar em frente ao Palácio de Buckingham para a rainha?", adiantou uma fonte do Daily Mail.

Por outro lado, uma série de artistas quiseram fazer parte deste momento histórico da monarquia britânica, como foi o caso de Ed Sheeran, Elton John, Rod Stewart e os Queen.

