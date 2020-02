Adele, que perdeu 45 quilos nos últimos meses, cantou no casamento da sua melhor amiga e, entusiasmada com o regresso aos palcos, numa plateia que integrava nomes como Jessie Ware e Florence Welch, aproveitou para confirmar a notícia que os fãs mais aguardavam. A cantora inglesa de 31 anos, autora de êxitos como "Hello", foi uma das presenças mais animadas no casamento da ilustradora Laura Dockrill com Hugo White, o guitarrista dos The Maccabees.

"Esperem o meu álbum em setembro", anunciou a artista no passado sábado. Os vídeos da atuação que os convidados da cerimónia gravaram estão-se a tornar virais, para gáudio dos (muitos) admiradores, que (des)esperam por um novo disco desde "25" de 2015. "Eu mudei drasticamente de vida nos últimos dois anos", assumiu recentemente, em entrevista, Adele, que, em abril do ano passado, admitiu estar a divorciar-se do empreendedor Simon Konecki.

"Os meus 31 anos vão ser um grande ano para mim e vou passá-los a focar-me em mim", confessou a cantora, mãe de Angelo James Konecki, nascido em 2012. "Pela primeira vez em 10 anos, estou pronta para abraçar o mundo que me envolve e para o enfrentar", desabafou a compositora de "Chasing pavements", "Turning tables" e "Rolling in the deep", uma das canções que interpretou no casamento de Laura Dockrill e de Hugo White, como pode ver de seguida.