Jussie Smollett foi ouvido em tribunal esta quinta-feira, dia 10, no âmbito do caso que o acusa de ter encenado um ataque racista. A audiência terá sido marcada por momentos de grande emoção para o ator.

As imagens captadas no local mostram que Jussie emocionou-se e acabou mesmo por chorar. De acordo com a imprensa internacional, o ator de 'Empire' terá chegado às lágrimas no momento em que declarou a sua inocência. "Sou inocente e não sou suicida", defendeu.

Jussie Smollett foi condenado a 30 meses de liberdade condicional e a 150 dias na prisão do condado, sendo que foi imediatamente colocado sob custódia. Foi também condenado a pagar 120.106 dólares (109 mil euros) de compensação à cidade de Chicago.

O ator, homossexual e afro-americano, de 39 anos, estava acusado por um tribunal de Chicago, no estado do Illinois, de ter planeado um falso assalto e ter mentido à polícia.

Jussie Smollett afirmou sempre ter sido atacado numa rua da cidade por dois apoiantes do antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com alegadas calúnias racistas e homofóbicas, tendo-lhe colocado uma corda ao pescoço. O caso causou uma onda de choque num país ainda fortemente marcado pela discriminação racial e sexual.

As imagens de videovigilância, o teste às informações dos telemóveis dos três e dos vídeos, porém, rapidamente semearam dúvidas entre os investigadores que concluíram ter sido uma encenação.

