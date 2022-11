Catarina Severiano foi a concorrente escolhida pelos espectadores do 'Big Brother' para abandonar a 'casa mais vigiada do país' no passado domingo, dia 30 de outubro. Ainda no rescaldo desta noite de emoções intensas, a jovem de 25 anos esteve no 'Dois às 10' para falar da experiência.

Sobre o facto ter sido expulsa com 80% dos votos, uma grande diferença de percentagem para Patrícia Silva, Catarina explicou que acredita ter-se tratado de uma junção de situações e que a discussão com Miguel Vicente foi o "culminar" de tudo.

A ex-concorrente de Sintra explicou que os colegas a apontavam como uma "pessoa fácil de nomear", e que o objetivo era evitar apontar para outros colegas. "Não valia a pena falar muito porque seria sempre assim", notou.

Em relação ao facto de ter desculpado as colegas que a acusaram, nas costas, de toques inapropriados e de invasão de privacidade, a ex-concorrente disse o seguinte: "Já percebi que o público não entendeu como as pude perdoar. O que senti naquele momento foi 'espetaram-me uma faca nas costas', não fazia a mínima ideia que aquelas conversas tinham existido. Coloquei-me na posição delas, tentei ouvir e a postura delas sempre foi a de pedir desculpa e assumir o erro".

Catarina Severiano sentiu necessidade de se aproximar dos colegas depois de ter entrado no jogo com a missão de fingir que era ex-namorada de Miguel. Para algumas pessoas, segundo a participante, isso poderá ter sido entendido como "vontade a mais". "A minha intenção nunca foi invadir o espaço do outro e nunca senti que o tinha feito. Gostava que elas me tivessem dito na altura", explicou.

Catarina confessou também que a inimizade com Miguel marca a sua participação neste jogo. "O facto de ser dupla do Miguel gerou mais conflitos", justificou, revelando de seguida o que o colega lhe disse à saída: "Pediu-me desculpa se me tinha magoado ou feito mal, que aquilo era um jogo e que cá fora teríamos tempo para nos conhecermos e falarmos. Acredito que o Miguel está a jogar mas não vale tudo".

Catarina disse ainda que se apercebeu de que "não seria uma finalista" mas que "podia chegar perto".

