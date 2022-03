Em casa de Lúcia Garcia viveu-se um dia muito especial esta quarta-feira, 23 de março. A filha mais nova, Maria Clara, completou mais um ano de vida.

No Instagram, a figura pública assinalou a data e contou que a menina acordou cedo, já a pensar no aniversário.

"Acordou-me às 5 da manhã e disse: - Mãe, estou muito feliz porque faço anos.

Eu respondi: - Ok, então dorme mais um bocadinho para depois brincares muito com os teus amigos", relatou.

"É assim a Maria Clara, intensa, meiga e sonhadora, muito sonhadora, a menina que veio dar mais cor à nossa vida. Parabéns, amor da mãe", completou.

De recordar que a pequena Maria Clara é fruto da relação de Lúcia Garcia com Bruno Aguiar. A figura pública é ainda mãe de Matilde, fruto do casamento com Mário Franco.

