"No espaço de poucas horas vimos miúdos imbecis a fazer bullying de Internet ao actor Manuel Moreira e miúdos imbecis a fazer bullying na rua a este miúdo, que acabou atropelado por um carro à conta disso (a história podia ter acabado ainda pior)", começou por escrever Nuno Markl no Instagram. O animador das Manhãs da Rádio Comercial não ficou indiferente aos recentes casos que estão a marcar a semana, e fez questão de comentá-los publicamente.

"Claro que, enquanto adultos, podemos sempre sacudir a água do capote e dizer 'realmente os miúdos nestas idades são cruéis e estúpidos'. Só que miúdos são filhos de adultos, e são adultos que temos visto, cada vez mais, a usar sites de jornais e redes sociais para agredir o próximo, naquilo que parece um crescendo de ódio e intolerâncias várias - homofóbicas, racistas, ideológicas. Algumas apenas clubísticas, mas ódio", destacou, afirmando de seguida: "Acho que nunca se odiou tanto neste país".

"Consultem o Instagram do Radar de acéfalos - é uma montra assustadora. Nós nunca fomos merecedores do epíteto de 'país de brandos costumes'. Isso é uma velha e bafienta falácia que significa apenas que fomos, pelo menos até chegar a Internet, um país de ódio visceral reprimido, prestes a rebentar por algum lado (e ocasionalmente a rebentar sob a forma de 'tradições' como a violência doméstica)", acrescentou, referindo que "bullying sempre houve".

"(Eu que o diga), e até concordo com o Chris Rock quando diz que agradece aos seus bullies uma certa carapaça que o preparou para as agruras da vida. É verdade. Mas caminhamos para uma cultura de ódio vivo que é normal que passe de pais para filhos - a chamada 'educação'. Os miúdos são, de facto, uns imbecis - porque, muito provavelmente, adultos andam a treiná-los para isso. Alguns activamente; outros por negligência, preguiça ou desinteresse", completou.

Recorde-se que Manuel Moreira revelou esta semana algumas mensagens e vídeos que lhe foram enviados com ataques homofóbicos. Entretanto, o ator recebeu um pedido de desculpa por parte do jovem "dono da conta de Instagram de onde foram enviadas as mensagens e os vídeos".

Também esta semana, outro dos assuntos comentados por Markl, tornou-se viral um vídeo de um jovem adolescente a ser atropelado quando estava a ser vítima de uma alegada prática de bullying por parte de colegas.

