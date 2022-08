Maitê Proença, de 64 anos, e Adriana Calcanhotto, de 56, colocaram um ponto final na relação de ambas. O fim do namoro é noticiado pela imprensa brasileira, que assegura saber os motivos da rutura.

A relação terá terminado no fim de junho e o motivo é a exposição do casal nas redes sociais, escreve Jeff Benício no site Terra.

A cantora terá ficado bastante desconfortável ao ver a sua intimidade dar que falar depois de uma entrevista reveladora de Maitê Proença. Em causa estão as declarações da atriz à revista JP, em junho deste ano, onde disse: "Eu queria que ela [Adriana] fosse um homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homens, mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso".

Mais tarde, perante a polémica que a sua afirmação causou, Maitê gravou um vídeo onde explicou o seu ponto de vista. Ainda assim, o falatório não conseguiu ser evitado.

