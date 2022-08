Os fãs ficaram de queixo caído ao depararem-se com a revelação de novas fotografias dos filhos de Britney Spears e Kevin Federline, Jayden James, de 15 anos, e Sean Federline, de 16.

As fotografias foram divulgadas após o dançarino dar uma entrevista à jornalista Daphne Barak. O fotógrafo que acompanhou a conversa, Erbil Gunasti, divulgou na sua página um conjunto de imagens nas quais é possível ver como estão enormes os jovens adolescentes.

Jayden e Sean surgem ao lado do pai e das meias-irmãs, Peyton, de oito anos, e Jordan, de 10, frutos do atual casamento de Federline com Victoria Prince.

