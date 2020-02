Um mês depois de Carolina Loureiro ter oficializado a sua relação com o cantor Vitor Kley, ao passar a quadra natalícia no Brasil, começaram a correr na imprensa cor-de-rosa rumores de que a relação tinha chegado ao fim.

Em resposta à especulação, a atriz e apresentadora usou as suas redes sociais para dar provas de que a relação está para durar.

"Sobre este look vão ter de resolver com ele. O casaco é do... Vitor Kley. Obrigada pela jaqueta, meu amor", escreveu o rosto da SIC ao partilhar com os fãs o look escolhido para o programa 'A Máscara' deste fim de semana.

