Lionel Messi tem motivos para celebrar. A equipa em que joga, o Inter Miami, derrotou o Nashville SC, no desempate por grandes penalidades, conquistando desta forma a Leagues Cup.

Já no final da partida, quando os adeptos do Inter Miami estavam a celebrar a conquista, houve um momento em particular que não passou despercebido.

Depois de abraçar David Beckham, Messi acabou por fazer o mesmo com Victoria Beckham, vídeo que se tornou viral.

Ora veja: