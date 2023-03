Ben Affleck nega ter ficado aborrecido durante os Grammy Awards de 2023 depois das suas imagens se terem tornado virais.

Em conversa com o Hollywood Reporter, o ator explicou que ainda o vídeo que deu que falar e disse que ficou 'desconfortável' com medo de ser 'apanhado' desprevenido por Trevor Noah.

"Eu diverti-me nos Grammy. A minha mulher ia e eu pensei: 'Bem, haverá boa música. Pode ser divertido'", começou por recordar.

"Vi [o apresentador do Grammy, Trevor Noah a aproximar-se] e fiquei do género: 'Oh, Deus'. Eles estavam a enquadrar-nos nessa cena, mas não sabia que eles estava a filmar. Inclinei-me para ela [Jennifer Lopez] e disse: 'Assim que eles começarem a filmar, vou para longe e ti para deixar-te sentada ao lado do Trevor'. Ela disse: 'É melhor não ires embora'", partilhou.

Recorde o vídeo deste momento que se tornou viral:

