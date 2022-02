Estão abertas as inscrições para a nova temporada do 'The Voice Portugal', anunciou a RTP esta quarta-feira, 9 de fevereiro.

Ainda sem desvendar para quando está prevista a estreia, o canal referiu que as inscrições são realizadas através do site oficial do 'The Voice Portugal'.

Recorde-se que a última edição terminou no domingo com a vitória de Rodrigo Lourenço, de 17 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Voice Portugal (@thevoiceportugal)

Leia Também: Rodrigo Lourenço vence 'The Voice Portugal'