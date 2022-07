Sofia Ribeiro marcou presença na Festa de Verão da TVI que aconteceu no passado sábado, dia 25 de julho. No entanto, poucos dias depois, a atriz fez um longo desabafo sobre como as presenças em festas a fazem sentir-se.

"Chamem-me careta, velha, chata mas festas, sair, beber copos até às tantas, virar a noite…Noites, umas atrás das outras, dias seguidos, já não é mesmo para mim. Já foi, em tempos", começou por dizer.

"Quando vou, vou! Danço, pulo, falo alto, bebo, mando os foguetes e apanho as canas mas e os dias seguintes? Vamos falar sobre isso? Eu fico-me a arrastar. Abandono a vontade de viver", ironizou a figura pública na legenda de várias fotografias em biquíni.

Para terminar, Sofia Ribeiro contou as coisas que, atualmente, prefere fazer. "Eu hoje escolho um banho de mar, um por do sol sossegado, um almoço de amigos e família, uma conversa boa com uma musiquinha de fundo, um copo de vinho tinto enquanto faço o jantar, uma noite tranquila de pés entrelaçados, um acordar no dia seguinte a saber soletrar o meu nome, fresca e cheia de vontade de viver".

