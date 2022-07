Sofia Ribeiro sofreu um percalço com o vestido que elegeu para levar na noite de sábado, dia 23, à Festa de Verão da TVI.

Ainda no quarto de hotel, a poucas horas do início dos festejos, a alça do vestido rebentou. Felizmente, Sofia conseguiu agulha e linhas para resolver o problema a tempo.

"Situações. Diz que a alça rebentou, mas quem sabe coser não se assusta", contou a atriz ao mostrar uma fotografia da alça rebentada.



© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

A verdade é que a solução foi eficiente e Sofia brilhou no evento com o seu vestido de lantejoulas.

