Rita Pereira está a viver no Rio de Janeiro desde o fim do verão, onde se encontra a gravar uma novela para a Globo.

Esta quarta-feira, dia 29 de novembro, a atriz partilhou uma fotografia na qual aparece deitada ao lado do filho, Lonô, enfatizando que sente saudades de estar com o menino.

"As coisas mais simples são as que dão mais saudade. Do que têm mais saudades quando estão longe da família?!", questionou Rita, na legenda da publicação. E as respostas dos seguidores não tardaram a chegar.

"Dos abraços, dos beijos, dos mimos e das palavras mais doces e carinhosas que ouvimos no dia a dia", respondeu uma fã da atriz, enquanto outra referiu que "o sorriso, cheiro e toque" são as coisas mais especiais e de que mais saudades sente.

