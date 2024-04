Amy Winehouse nasceu a 14 de setembro de 1983 e morreu a 23 de julho de 2011, aos 27 anos. Na altura da sua partida, foi revelado que a autópsia indicou um grande consumo de álcool horas antes de morrer.

A luta da artista contra o vício não era desconhecida, aliás, chegou a tentar a reabilitação. No entanto, não conseguiu ultrapassar esta batalha.

Nos anos que se seguiram à sua morte, os fãs continuaram a recordá-la e a celebrar o legado que deixou no mundo da música. E esta semana voltou a estar em destaque com o lançamento do filme biográfico 'Back To Black', realizado por Sam Taylor-Johnson e com Marisa Abela no papel de protagonista.

Nesse sentido, recordamos a vida de Amy Winehouse e destacamos algumas imagens da artista na galeria.

