Depois das primeiras vacinas contra a Covid-19 terem chegado a Portugal no passado sábado, as mesmas começaram a ser administradas aos profissionais de saúde um dia depois, no domingo, dia 27 de dezembro.

Um momento único que Pedro Abrunhosa não deixou passar em branco, tendo assinalado no Instagram este dia especial. "A vacina contra a COVID-19 que hoje começou a ser distribuída na Europa é muito mais do que apenas um antídoto contra um vírus. É a consagração da Ciência, como se tal fosse ainda necessário, da investigação, do método, do Conhecimento e do saber por oposição à negação, à ignorância voluntária e à demagogia", começou por escrever o músico, este domingo, na sua página de Instagram.

"O mundo respira de esperança porque há-de derrotar um vírus que simboliza as vicissitudes com as quais a humanidade regularmente tem que se confrontar, mas também porque simboliza a vitória da resiliência sobre as mediévicas teorias da conspiração. Boa-vacina para todos", completou.