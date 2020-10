Tânia Ribas de Oliveira viveu, esta segunda-feira, um dos dias mais emocionantes da sua carreira televisiva. A apresentadora ficou lavada em lágrimas ao ouvir no programa 'A Nossa Tarde', da RTP1, a incrível história de Paula - uma mulher que perdeu a mãe, o marido e os três filhos num acidente de viação.

"Hoje, a Paula sentou-se na sala e eu só vi o sol num dia cinzento de chuva. Não sei fazer uma entrevista a alguém que é maior do que qualquer pergunta. Resumo-me ao meu espaço, dou espaço e o meu silêncio é um profundo e doído respeito", começa por declarar a apresentadora ao partilhar esta história com os seus seguidores do Instagram.

"A Paula, há 22 anos, perdeu a mãe. Perdeu o marido. Perdeu os três filhos de 8, 6 e 3 anos. Perdeu-os a todos ao mesmo tempo e para sempre num acidente de viação do qual foi a única sobrevivente", lembra.

Por fim, as palavras de uma apresentadora que não conseguiu conter a emoção e que diz ter ficado para sempre marcada por este testemunho de dor, coragem e muito amor.

"Não morre de saudades, vive de saudade. É a memória quente que a ilumina, é o que cada um deles representa em si que a move. Teatralizou de início uma alegria que não sentia porque os filhos poderiam estar a vê-la das nuvens e, como crianças que eram, não gostariam de ver a mãe triste. Foi encontrando a paz em dias de sol, perto da natureza e homenageia a família todos os dias... vivendo.

E eu em silêncio. As lágrimas nos meus olhos a caírem no meu colo. E a Paula, brilhante como o sol, desfiava serenamente a sua vida... 'as coisas não são como queremos, são como são'. A Paula ficará para sempre marcada em mim. E, tal como lhe disse no fim, espero que um dia reencontre a sua família... da qual, efectivamente, nunca se separou. Há momentos na vida em que tudo o que nos resta é o silêncio. E um profundo respeito por quem encontra Luz onde a sombra não deixa ver mais nada. 'O Amor é o único caminho, Tânia'. E o Amor é maior do que a morte. Há pessoas que chegam e, sem saberem, criam uma onda de Amor sem fim. Assim é a Paula", completa.

