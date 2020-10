Hoje é um dia muito especial para Tânia Ribas de Oliveira. Isto porque o seu irmão, Frederico Oliveira, completou 41 anos de vida. Partilhando uma fotografia de infância onde aparecem os dois, a apresentadora fez uma homenagem.

"Faz anos no dia do milagre de Fátima e ainda hoje a nossa mãe conta vezes sem conta que, se não fossem as orações que fez na noite de dia 12 de Outubro enquanto via a Procissão das Velas, ainda agora estava no hospital à espera que ele decidisse nascer", relata.

"Foi graças a ele que sempre soube que queria ter mais do que um filho, porque não há nada mais maravilhoso na vida do que poder crescer com um irmão - é poder viver com o nosso melhor amigo durante anos a fio, dormir no mesmo quarto e dar a mão no escuro nos pesadelos mais difíceis", confessa.

"E hoje, que fazes 41 anos, fica a saber que tenho a espada guardada junto ao coração. Para te salvar sempre que for preciso e para que te esconder atrás das minhas pernas sempre que apareça um cão grande. Meu mano. Um pelo outro. Para sempre. Parabéns, meu amor!", completa.

