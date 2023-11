Rui Unas assinalou nas redes sociais esta segunda-feira, dia 13 de novembro, o facto de ter recebido da Câmara Municipal do Seixal a Medalha de Mérito Cultural.

O humorista, lisonjeado com a distinção, escreveu um texto em jeito de agradecimento.

"As coisas têm a importância que lhes quisermos atribuir mas, às vezes, somos arrebatados pelo que nos acontece. Quando o presidente da CM do Seixal, Paulo Silva, me ligou a dizer que me tinha sido atribuída uma medalha de mérito cultural pensei: 'olha o Nilton outra vez a tentar apanhar-me para a RFM'. Sucede que não. A terra que me viu crescer e que mora em mim fez-me uma homenagem muito bonita", começou por escrever Rui Unas.

"Tive a infância, adolescência e fase jovem adulto toda passada no concelho do Seixal. Hoje sou de Oeiras, mas o que sou e faço é o resultado das minhas vivências ali, na Margem Sul do Tejo. Emocionei-me a ver ali amigos que a minha maravilhosa mulher, sem eu saber, reuniu; emocionei-me a ver o vídeo de homenagem; emocionei-me quando recebi a medalha e a dediquei aos meus pais ali presentes. É apenas uma medalha e um diploma, mas é muito mais que uma medalha e um diploma. Quanto ao vídeo, quando o tiver partilho. Se vocês me têm apreço vão gostar de saber de onde vim", concluiu o humorista.

