Madalena Aragão e João Neves assumiram publicamente o seu namoro no dia 19 de setembro e, desde então, apesar de discretos, foram várias as vezes que partilharam momentos de cumplicidade com os seguidores das suas redes sociais.

Esta quarta-feira, 27 de novembro, a atriz mostrou mais um momento ternurento entre os dois, através das stories da sua conta de Instagram.

Na imagem que partilhou, é possível ver o casal vestido com blusões e luvas, enquanto neva. Ao seu lado, vê-se um boneco de neve, com uma cenoura a fazer de nariz, num cenário coberto de branco digno de um filme de Natal.

A atriz identificou o namorado e acrescentou um emoji de um coração.

© Instagram/Madalena Aragão