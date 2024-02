Johnny Galecki surpreendeu tudo e todos ao revelar que é um homem casado e pai de dois filhos. Informações que o ator partilhou com a Architectural Digest, esta quarta-feira, segundo o Daily Mail.

A estrela de 'A Teoria do Big Bang', de 48 anos, confirmou que se casou com Morgan Galecki numa cerimonia discreta e contou também que deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, uma menina que se chama Oona Evelena.

De recordar que Johnny Galecki é ainda pai de um menino, Avery, de quatro anos, fruto da relação anterior com Alaina Meyer.

