Diversos atores e cantores sonham com o dia em que seriam descobertos. É certo que muitas vezes estas histórias só acontecem nos filmes, mas a verdade é que algumas das maiores estrelas do mundo do espetáculo foram descobertas de forma peculiar.

Curioso para conhecer as histórias? Clique na galeria e surpreenda-se com a forma como estas estrelas estiveram no lugar certo à hora certa.