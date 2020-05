Inês Herédia usou este sábado a sua conta oficial de Instagram para aconselhar os seguidores a aproveitarem o fim de semana para verem a série da Netflix que a deixou colada ao ecrã.

A atriz ficou rendida ao talento de Shira Haas na série 'Unorthodox', tal como fez questão de realçar na sua publicação.

"Tema da série à parte - e não deixando de lhe dar a devida importância - estes 4 episódios são uma ode à representação, conduzida por uma actriz absolutamente genial, de apenas 25 anos. Que maravilha meu Deus. E não vale a pena dizer mais nada, vão ver", aconselhou Herédia.

Importa lembrar que 'Unorthodox' foi inspirada e é vagamente baseada no livro Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, de Deborah Feldman. A série conta a história de uma jovem que abandona a sua comunidade judaica ultraconservadora, em Nova Iorque, para começar uma vida nova em Berlim.

