Dono de uma sensualidade inata, Maluma ainda consegue surpreender os milhões de fãs com a sua ousadia. Foi o que aconteceu com a última publicação do colombiano no Instagram.

Esta quinta-feira, o cantor latino fez subir a temperatura com uma selfie na qual aparece completamente despido, abraçado pela namorada, que surge a tocar-lhe nos genitais.

A identidade da nova dona do coração de Maluma permanece por revelar, mas registos como este aguçam cada vez mais a curiosidade dos fãs.

Recorde-se que o músico assumiu estar apaixonado em dezembro.



© Instagram

