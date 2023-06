Zulmira Ferreira tem deixado vários desabafos e reflexões no Instagram depois de ter perdido o filho em novembro do ano passado. Ainda este domingo, a celebridade voltou a falar aos seguidores onde confessou que as "saudades aumentam".

"O tempo passa, passa... mas nada muda. Cada dia a saudade aumenta mais", disse junto de uma fotografia em que aparece a desfrutar de momentos de descanso numa piscina.

Ao destacar a mesma imagem nas stories, acrescentou: "A saudade aumenta e o tempo diminui". Veja ambas as publicações abaixo.

De recordar que o DJ Eddie Ferrer, filho de Zulmira, morreu de forma repentina após não resistir a um aneurisma.



© Instagram_zuferrer

