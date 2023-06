Depois de ter perdido o filho no ano passado e após a recente separação de Jesualdo Ferreira, com quem esteve casada durante largos anos, Zulmira Ferreira vive um período menos bom da sua vida. No entanto, apesar da fragilidade, não deixa de se manter forte.

Na sua página de Instagram, este domingo, a celebridade mostrou aos seguidores que aproveitou para fazer praia, tendo posado em biquíni e aproveitou para fazer um desabafo.

"A vida é dura.. Com muitas provações. Estou forte neste momento. Sem coração, é verdade, mas vou voltar mais forte que nunca", escreveu numa publicação que fez na rede social.

Nas stories, Zulmira mostrou uma nova foto em que também aparece na praia em biquíni e frisou: "Não, o mundo não acabou. Neste momento estou com uma força como nunca tive. Desfeita, destroçada, frágil, muito frágil... Mas me aguardem. Voltarei".



