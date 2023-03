Estávamos a 7 de março de 1957, às 21h30, e a RTP fazia história. Era aberto o caminho da televisão portuguesa, com emissões regulares desta estação pública que ainda hoje é a companhia de muitos cidadãos.

Sessenta e seis anos depois, muita coisa mudou. Desde logo, a 'caixa mágica' ganhou cor e os conteúdos a preto e branco deixaram de ter lugar, exceto quando o objetivo é recordar o que de melhor foi feito noutros tempos.

Na história deste canal, cujo atual diretor é José Fragoso, destacam-se vários programas que, por inúmeras razões, marcaram de forma indiscutível a história da televisão portuguesa.

Em 1982, por exemplo, nascia 'Vila Faia', a primeira telenovela portuguesa. Do elenco fizeram parte atores como Ana Zannatti, António Feio, Francisco Nicholson, Helena Isabel, João Perry, Manuela Marle, Nicolau Breyner e Rosa Lobato Faria, entre tantos outros.

Atualmente, a RTP opta por deixar de parte as novelas e investe, ao invés disso, na produção de séries. 'O Crime do Padre Amaro', atualmente em exibição, 'Conta-me Como Foi', 'Cidade Despida', 'Bem-Vindos a Beiras', 'Odisseias' e 'Pôr do Sol'.

Ainda no campo das séries, vale recordar 'Nico D'Obra', 'A Minha Sogra É uma Bruxa', 'Nós os Ricos' e 'Camilo, o Pendura'.

A lista dos nomes mais importantes da estação é encabeçada por Júlio Isidro. Conhecido como o 'senhor televisão', é um dos maiores comunicadores do país e foi precisamente na RTP que viveu a maior parte da sua vida profissional.

'Passeio dos Alegres', 'Febre de Sábado de Manhã' e 'Agora é Que São Elas' são exemplos de alguns formatos conduzidos de forma irrepreensível por Júlio Isidro.

Pelo 'Olha que Dois', de Manuel Luís Goucha e Teresa Guilherme, passaram algumas das maiores figuras do país, tais como Amália, Marco Paulo, Artur Agostinho, Eusébio e Simone de Oliveira, mas impossível de esquecer são também os 'Jogos Sem Fronteiras', para sempre ligados aos rostos de apresentadores como Fialho Gouveia, Eládio Clímaco, Ana do Carmo e Maria João Silveira.

Em relação aos formatos duradouros, importa destacar a 'Praça da Alegria', embora com uma renovação pelo meio, e 'Preço Certo', programa que continua a conseguir ser líder de audiências.

Mais recentemente, a RTP tem procurado inovar com formatos disruptivos - e divertidos - como 'Liga dos Últimos', 'Telerural' e 'Último a Sair'.

Os concursos têm ajudado a reforçar a imagem da estação, principalmente ao fim de semana. Para isso, muito têm contribuído formatos como 'Operação Triunfo', 'MasterChef', The Voice', 'Got Talent' e, agora, 'Dança Comigo'.

Veja na galeria imagens de alguns dos programas mais populares destes 66 anos de emissões da RTP.

