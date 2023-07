Leonor Poeiras usou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores que há uma regra de etiqueta que quebra com frequência.

Nas stories da sua conta no Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia na qual aparece sentada a uma mesa, com um copo de vinho em primeiro plano.

"Não se põem cotovelos em cima da mesa, dizem. Eu confesso que ponho várias vezes", escreveu, numa fotografia na qual também se pode ver o cotovelo da apresentadora apoiado na mesa.







© Instagram/ Leonor Poeiras

