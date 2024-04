A ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' e escritora venceu um cancro da mama no final do ano passado.

A recuperar de uma cirurgia de reconstrução mamária, Virginia López voltou a falar aos fãs através da sua página de Instagram. Junto de uma fotografia onde aparece a descansar, a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' e escritora deixou um novo desabafo. "Sábado de repouso. Algumas dores. Feliz por ter maminhas outra vez", escreveu.

