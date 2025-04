Mais um fim de semana, mais uma receita. Este sábado, 29 de março, Manuel Luís Goucha partilhou com os seguidores da sua página de Instagram a receita do seu bolo de laranja com calda de laranja e anis.

Eis os ingredientes:

Bolo

125 gramas de manteiga

180 gramas de açúcar

4 gemas

2 laranjas

125 gramas de farinha peneirada

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Calda de laranja e anis

2dl de água

120 gramas de açúcar

3 estrelas de anis

Sumo de duas laranjas

Água de flor de laranjeira (opcional)

