Cláudio Ramos gravou um vídeo para a sua página de Instagram no qual revela os ingredientes que gosta de pôr na sua salada de arroz, prato que come com regularidade.

O apresentador da TVI começa por dizer que prefere arroz, uma vez que é um hidrato de carbono mais saudável quando comparado com a massa, por exemplo.

Entretanto, mostra o que gosta de misturar: abacate, salmão, ovo, maçã, queijo e verduras.

"Que seria da vossa vida sem a minha presença nela?", questiona na legenda do vídeo em tom de brincadeira.

